В магазинах Германии наблюдается нехватка ассортимента из-за забастовок логистов

Новости Германии. Германия столкнулась с непривычным для себя дефицитом. В стране стали пустеть полки продуктовых магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные жители все чаще покидают супермаркеты с чувством разочарования. Стали пропадать молоко, сыр, колбасы и даже замороженных продукты. По мнению экспертов, ситуация может ухудшиться, особенно в преддверии праздников. Они также назвали основную причину возникшего дефицита.

Нехватка товаров вызвана проблемами со снабжением из-за забастовок работников логистических центров. Эксперты отмечают, что вскоре исчезнуть с полок могут также фрукты, овощи и даже некоторые непродовольственные товары, такие как косметика.