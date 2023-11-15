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В магазинах Германии наблюдается нехватка ассортимента из-за забастовок логистов

15 ноября 2023 08:49
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Новости Германии. Германия столкнулась с непривычным для себя дефицитом. В стране стали пустеть полки продуктовых магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В магазинах Германии наблюдается нехватка ассортимента из-за забастовок логистов-1

Местные жители все чаще покидают супермаркеты с чувством разочарования. Стали пропадать молоко, сыр, колбасы и даже замороженных продукты. По мнению экспертов, ситуация может ухудшиться, особенно в преддверии праздников. Они также назвали основную причину возникшего дефицита.

Нехватка товаров вызвана проблемами со снабжением из-за забастовок работников логистических центров. Эксперты отмечают, что вскоре исчезнуть с полок могут также фрукты, овощи и даже некоторые непродовольственные товары, такие как косметика.

# Забастовка # Новости Германии # Фотофакт

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