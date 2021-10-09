В магазин – только с сертификатом. В Латвии вводят режим ЧП в связи с ростом заболеваемости коронавирусом

Новости Латвии. В Латвии на фоне роста заболеваемости коронавирусом вводят режим ЧП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже с 11 октября посещать непродовольственные магазины смогут лишь те, кто имеет так называемый зеленый сертификат. Организации перейдут на удаленную работу, количество человек на массовых мероприятиях будет ограничено. Обязательной в Латвии станет вакцинация сотрудников госпредприятий.