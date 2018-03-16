В Мадриде в массовых беспорядках пострадали свыше 10 человек. Жители винят полицейских в смерти выходца из Африки

Новости Испании. В результате массовых беспорядков в центре Мадрида пострадали свыше 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство из них – правоохранители.

Вспыхнули волнения в районе Лавапьес, после чего перекинулись на близлежащие кварталы. Недовольные жители обвиняли полицейских в смерти выходца из Африки. По их мнению, мужчина скончался из-за погони, которую за ним устроили стражи порядка.

Протестующие громили автобусные остановки, магазины и банковские отделения. Поджигали мусорные баки. Усмирить бунтующую толпу удалось, применив резиновые пули.