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В Мадриде в массовых беспорядках пострадали свыше 10 человек. Жители винят полицейских в смерти выходца из Африки

16 марта 2018 08:59
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Новости Испании. В результате массовых беспорядков в центре Мадрида пострадали свыше 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство из них – правоохранители.

В Мадриде в массовых беспорядках пострадали свыше 10 человек. Жители винят полицейских в смерти выходца из Африки-1

В Мадриде в массовых беспорядках пострадали свыше 10 человек. Жители винят полицейских в смерти выходца из Африки-3

Вспыхнули волнения в районе Лавапьес, после чего перекинулись на близлежащие кварталы. Недовольные жители обвиняли полицейских в смерти выходца из Африки. По их мнению, мужчина скончался из-за погони, которую за ним устроили стражи порядка.

Протестующие громили автобусные остановки, магазины и банковские отделения. Поджигали мусорные баки. Усмирить бунтующую толпу удалось, применив резиновые пули.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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