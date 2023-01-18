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В Мадриде тысячи медиков вышли на акцию протеста

18 января 2023 19:52
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Новости Испании. Тысячи испанских медработников протестуют в Мадриде. Акцию врачи начали, лежа на улице Гран Виа, а затем маршем прошли по центру испанской столицы, требуя улучшений условий труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мадриде тысячи медиков вышли на акцию протеста-1

В частности, недовольство врачей вызывают сжатые сроки, за которые необходимо успеть поставить на ноги пациентов. По словам самих активистов, они потеряли свой главный ресурс – время. И виновато в этом, по мнению протестующих, только правительство. И это далеко не единственное, в чем обвиняют представителей власти демонстранты. Они также упрекнули законодателей в разрушении системы общественного здравоохранения. Впрочем, такие претензии чиновникам высказывают не только испанские медики. В Британии началась очередная двухдневная забастовка медсестер. Они продолжают требовать повышения зарплаты на фоне рекордной инфляции, которая превысила 10 %.

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# Акции протеста # Новости Испании # Фотофакт

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