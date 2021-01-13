В Мадриде самая низкая температура за последние 76 лет. Как жители Испании справляются с непогодой

Новости Испании. Власти Мадрида оценили ущерб от сильнейшего снегопада более чем в 20 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повреждены многие здания, зафиксированы сотни случаев падения деревьев.

Крупнейший за полвека снегопад обрушился на Мадрид 9 января и стал причиной гибели четырех человек. Вскоре на смену сильным осадкам в город пришли морозы. В ночь на 12 января столбик термометра опустился ниже 10 градусов. Это самая низкая температура в Мадриде за последние 76 лет.