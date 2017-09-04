В Мадриде легковушка на полном ходу врезалась в магазин с людьми: погиб трехлетний ребенок

Новости Испании. Легковой автомобиль врезался на полном ходу в продуктовый магазин в испанском Мадриде. В тот момент в здании находились арендаторы – китайская пара с детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. Легковой автомобиль врезался на полном ходу в продуктовый магазин в испанском Мадриде. В тот момент в здании находились арендаторы – китайская пара с детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трехлетний ребенок погиб на месте. Остальные люди получили ранения и травмы. За рулем авто был 18-летний молодой человек. Что привело к ДТП, выясняет полиция.