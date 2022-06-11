В Мадриде +38°C, в Москве +24°C. Погода в Европе на неделю с 13 по 19 июня

В Париже синоптики обещают преимущественно ясную погоду, с переменной облачностью, но без осадков, столбик термометра покажет +25 °С, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Париже синоптики обещают преимущественно ясную погоду, с переменной облачностью, но без осадков, столбик термометра покажет +25 °С, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Вене температура воздуха поднимется до +28 °С, будет без осадков, здесь также обещают преимущественно ясную погоду с переменной облачностью. В Риме до +34 °С, погода будет ясная. А в Мадриде воздух прогреется до +38 °С, погода здесь будет также ясная и без осадков.
В столице Болгарии +22 °С, пасмурно с дождем и молниями. В Анкаре +22 °С, погода преимущественно ненастная, здесь также обещают дождь и грозы. В Афинах также пасмурно, дождливо и +29 °С.
Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге будет солнечно, с переменной облачностью, но без осадков, воздух прогреется до +23 °С. В Вильнюсе до +23 °С, погода ожидается преимущественно ясная с переменной облачностью. Такая же погода будет в Варшаве, правда, столбики термометров покажут чуть более высокую отметку: +26 °С.
В Киеве синоптики обещают +29 °С и пасмурную погоду с сильным дождем и грозой. В Москве ожидается ясная, безоблачная погода, там столбик термометра покажет +24 °С.
На смену жаре в Беларусь придут дожди и похолодание. Подробный прогноз синоптиков по регионам читайте здесь.