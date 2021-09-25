В Мадриде +23°C, в Москве +13°C. Погода в Европе на неделю с 27 сентября по 3 октября

В Париже синоптики обещают небольшой дождь, столбик термометра здесь покажет +19 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене, судя по прогнозу, также пройдет дождь, температура воздуха здесь +21 °C. В Риме до +27 °C, также возможен дождь. В Мадриде воздух прогреется до +23 °C, здесь обещают солнечную погоду.

В столице Болгарии, по прогнозу, +28 °C, солнечно. В Анкаре также солнечно, температура воздуха составит +23 °C, а в Афинах обещают +29 °C.

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют до +15 °C, без осадков, в Вильнюсе +14 °C. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +18 °C. В Киеве +15 °C, осадков не ожидается. А в Москве есть вероятность дождя, прогнозируется +13 °C.