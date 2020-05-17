В Лос-Анджелесе произошёл сильный пожар: серьёзно пострадали 11 человек

Сообщается, что возгорание возникло в результате взрыва в одноэтажном здании. Известно, что там хранились масла для фармакологии. К месту происшествия прибыли 230 пожарных. 11 человек получили сильные ожоги. Все они находятся в реанимации. Четверо в критическом состоянии.