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В Лос-Анджелесе произошёл сильный пожар: серьёзно пострадали 11 человек

17 мая 2020 11:53
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Новости США. В американском Лос-Анджелесе произошел сильный пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При ликвидации ЧП серьезно пострадали сотрудники спасательных сил.

В Лос-Анджелесе произошёл сильный пожар: серьёзно пострадали 11 человек-1

В Лос-Анджелесе произошёл сильный пожар: серьёзно пострадали 11 человек-3

Сообщается, что возгорание возникло в результате взрыва в одноэтажном здании. Известно, что там хранились масла для фармакологии. К месту происшествия прибыли 230 пожарных. 11 человек получили сильные ожоги. Все они находятся в реанимации. Четверо в критическом состоянии.

В Лос-Анджелесе произошёл сильный пожар: серьёзно пострадали 11 человек-6

В Лос-Анджелесе произошёл сильный пожар: серьёзно пострадали 11 человек-8

Огонь потушили примерно за два часа. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

# Пожар # Фотофакт

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