В Лос-Анджелесе произошёл сильный пожар: серьёзно пострадали 11 человек

Новости США. В американском Лос-Анджелесе произошел сильный пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При ликвидации ЧП серьезно пострадали сотрудники спасательных сил.
Новости США. В американском Лос-Анджелесе произошел сильный пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При ликвидации ЧП серьезно пострадали сотрудники спасательных сил.
Сообщается, что возгорание возникло в результате взрыва в одноэтажном здании. Известно, что там хранились масла для фармакологии. К месту происшествия прибыли 230 пожарных. 11 человек получили сильные ожоги. Все они находятся в реанимации. Четверо в критическом состоянии.
Огонь потушили примерно за два часа. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.