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В лондонском зоопарке взвесили животных – всего 700 видов

25 августа 2017 09:32
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Новости Великобритании. Ежегодное взвешивание проходит лондонском зоопарке. Эта процедура очень важна, так как новые данные позволяют сотрудникам следить за здоровьем их подопечных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зоопарке проживают около 700 видов различных животных и далеко не все охотно соглашаются становиться на весы. Например, пингвины делают это только в обмен на свежую рыбу, а львы норовят сломать взвешивающий механизм, прыгая за мясом, которое над ним подвешено. Тяжелее всего приходится с шустрыми белками. Замеры нужно успеть сделать за несколько секунд, пока она увлечена поеданием ореха.

# Зоопарк # Фотофакт

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