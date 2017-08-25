В лондонском зоопарке взвесили животных – всего 700 видов

Новости Великобритании. Ежегодное взвешивание проходит лондонском зоопарке. Эта процедура очень важна, так как новые данные позволяют сотрудникам следить за здоровьем их подопечных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зоопарке проживают около 700 видов различных животных и далеко не все охотно соглашаются становиться на весы. Например, пингвины делают это только в обмен на свежую рыбу, а львы норовят сломать взвешивающий механизм, прыгая за мясом, которое над ним подвешено. Тяжелее всего приходится с шустрыми белками. Замеры нужно успеть сделать за несколько секунд, пока она увлечена поеданием ореха.