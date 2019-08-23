В Лондонском зоопарке взвесили животных: фотофакт

Новости Великобритании. Контрольное взвешивание: в Лондонском зоопарке проводят тотальный медосмотр животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы измерить вес и рост обитателей, каждый год сотрудникам приходится прибегать к различным уловкам и хитростям. Лучшее средство – еда: грызунов можно подкупить орехами, а хищников – мясом.

Полученную информацию отправляют в международную базу данных. К ней подключены все зоопарки мира. Таким образом зоологи сравнивают данные об исчезающих видах животных, а также вырабатывают оптимальный режим содержания их в неволе.