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В Лондонском зоопарке взвесили животных: фотофакт

23 августа 2019 07:25
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Новости Великобритании. Контрольное взвешивание: в Лондонском зоопарке проводят тотальный медосмотр животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лондонском зоопарке взвесили животных: фотофакт-1

В Лондонском зоопарке взвесили животных: фотофакт-3

Чтобы измерить вес и рост обитателей, каждый год сотрудникам приходится прибегать к различным уловкам и хитростям. Лучшее средство – еда: грызунов можно подкупить орехами, а хищников – мясом.

Полученную информацию отправляют в международную базу данных. К ней подключены все зоопарки мира. Таким образом зоологи сравнивают данные об исчезающих видах животных, а также вырабатывают оптимальный режим содержания их в неволе.

В Лондонском зоопарке взвесили животных: фотофакт-6

В Лондонском зоопарке взвесили животных: фотофакт-8

В Лондонском зоопарке взвесили животных: фотофакт-10

В Лондонском зоопарке взвесили животных: фотофакт-12

# Зоопарк # Фотофакт

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