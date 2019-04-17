В Лондоне задержаны 300 экологических активистов

Новости Великобритании. Британские правоохранители задержали порядка 300 экологических активистов, которые с начала недели выходили на манифестации в центре Лондона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие блокировали движение на крупных трассах и перекрыли даже мост через Темзу. Активисты маршировали по улицам, скандируя лозунги в защиту окружающей среды и не реагировали на требования полиции. В результате правоохранителям пришлось буквально уносить манифестантов с улиц.