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В Лондоне задержаны 300 экологических активистов

17 апреля 2019 14:31
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Новости Великобритании. Британские правоохранители задержали порядка 300 экологических активистов, которые с начала недели выходили на манифестации в центре Лондона,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лондоне задержаны 300 экологических активистов-1

Протестующие блокировали движение на крупных трассах и перекрыли даже мост через Темзу. Активисты маршировали по улицам, скандируя лозунги в защиту окружающей среды и не реагировали на требования полиции. В результате правоохранителям пришлось буквально уносить манифестантов с улиц.

# Акции протеста # Фотофакт

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