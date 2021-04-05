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В Лондоне в ходе акций протеста задержали более 100 человек

05 апреля 2021 09:30
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Новости Великобритании. Более 100 человек были задержаны в ходе акций протеста в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лондоне в ходе акций протеста задержали более 100 человек-1

В выходные около 4000 демонстрантов вышли на улицы столицы Великобритании, выступая против закона о расширении полномочий сотрудников правоохранительных органов. Митингующие нападали на полицейских, бросали в стражей правопорядка кирпичи, фейерверки, бутылки. Кроме того, протестующие выражали недовольство существующими в стране антиковидными ограничениями.

# Акции протеста # Фотофакт

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