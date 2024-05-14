Прямой эфир

В Лондоне признались, что разрешили Украине применять оружие по Крыму

14 мая 2024 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Великобритания позволила Вооруженным силам Украины применить свое оружие для атаки на Крым. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что данное разрешение отвечает нормам международного гуманитарного права. В последнее время ВСУ активно используют британское оружие для атак на российские регионы. 

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон также поддержал эти действия. В качестве ответной меры Россия приступила к подготовке учений по применению нестратегического ядерного оружия.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Парламент Грузии принял закон об иноагентах
14 мая 2024 13:37

Парламент Грузии принял закон об иноагентах

Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом
14 мая 2024 13:30

Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом

Times: ближайшие недели будут решающими для Украины
14 мая 2024 13:26

Times: ближайшие недели будут решающими для Украины

Песков: в Кремле знают о визите Блинкена в Украину и напряженности в Киеве
14 мая 2024 13:10

Песков: в Кремле знают о визите Блинкена в Украину и напряженности в Киеве

В Финляндии одобрили законопроект о пограничной процедуре для беженцев
14 мая 2024 13:01

В Финляндии одобрили законопроект о пограничной процедуре для беженцев

Шаппс подтвердил, что Лондон разрешил Киеву атаковать Крым британским оружием
14 мая 2024 12:50

Шаппс подтвердил, что Лондон разрешил Киеву атаковать Крым британским оружием

Деркач: потери Германии от взрывов на «Северных потоках» – 300 млрд долларов
14 мая 2024 12:45

Деркач: потери Германии от взрывов на «Северных потоках» – 300 млрд долларов

Деркач: группа прикрытия подрыва «Северных потоков» готовилась в Украине
14 мая 2024 12:30

Деркач: группа прикрытия подрыва «Северных потоков» готовилась в Украине

Рачков: финансовый дефолт Украины не за горами
14 мая 2024 12:25

Рачков: финансовый дефолт Украины не за горами

В Минобороны Эстонии опровергли сообщения об отправке войск в Украину
14 мая 2024 12:21

В Минобороны Эстонии опровергли сообщения об отправке войск в Украину

Боевики ВСУ сдались в плен после подрыва гранатой, устроенного их сослуживцем
14 мая 2024 12:09

Боевики ВСУ сдались в плен после подрыва гранатой, устроенного их сослуживцем

WSJ: ВС РФ уничтожили секретный склад ВСУ по наводке украинского беженца
14 мая 2024 11:52

WSJ: ВС РФ уничтожили секретный склад ВСУ по наводке украинского беженца