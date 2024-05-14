В Лондоне признались, что разрешили Украине применять оружие по Крыму

Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Великобритания позволила Вооруженным силам Украины применить свое оружие для атаки на Крым. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что данное разрешение отвечает нормам международного гуманитарного права. В последнее время ВСУ активно используют британское оружие для атак на российские регионы.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон также поддержал эти действия. В качестве ответной меры Россия приступила к подготовке учений по применению нестратегического ядерного оружия.