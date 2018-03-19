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В Лондоне предлагают коктейль «Король Георг VI» со съедобными бриллиантами

19 марта 2018 07:19
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Новости Великобритании. Коктейль со съедобными бриллиантами под названием «Король Георг VI» предложил лондонский бар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лондоне предлагают коктейль «Король Георг VI» со съедобными бриллиантами-1

На приготовление необычного напитка уходит более получаса. После того как все ингредиенты смешиваются и коктейль охлаждается сухим льдом, его покрывают пеной маскарпоне, «золотым» шоколадом и карамелью, тогда же и добавляются съедобные бриллианты.

В Лондоне предлагают коктейль «Король Георг VI» со съедобными бриллиантами-4

Стоимость необычного напитка – 140 долларов. Король Георг VI вошёл в историю прежде всего как символ борьбы Великобритании против нацистской Германии во Второй мировой войне.

# Фотофакт # Необычное

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