В Лондоне предлагают коктейль «Король Георг VI» со съедобными бриллиантами

Новости Великобритании. Коктейль со съедобными бриллиантами под названием «Король Георг VI» предложил лондонский бар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На приготовление необычного напитка уходит более получаса. После того как все ингредиенты смешиваются и коктейль охлаждается сухим льдом, его покрывают пеной маскарпоне, «золотым» шоколадом и карамелью, тогда же и добавляются съедобные бриллианты.