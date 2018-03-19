В Лондоне предлагают коктейль «Король Георг VI» со съедобными бриллиантами

Новости Великобритании. Коктейль со съедобными бриллиантами под названием «Король Георг VI» предложил лондонский бар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Коктейль со съедобными бриллиантами под названием «Король Георг VI» предложил лондонский бар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На приготовление необычного напитка уходит более получаса. После того как все ингредиенты смешиваются и коктейль охлаждается сухим льдом, его покрывают пеной маскарпоне, «золотым» шоколадом и карамелью, тогда же и добавляются съедобные бриллианты.
Стоимость необычного напитка – 140 долларов. Король Георг VI вошёл в историю прежде всего как символ борьбы Великобритании против нацистской Германии во Второй мировой войне.