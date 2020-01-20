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В Лондоне неизвестный напал с ножом на прохожих: 3 человека погибли

20 января 2020 08:21
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Новости Великобритании. Три человека погибли в результате нападения на северо-востоке Лондона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лондоне неизвестный напал с ножом на прохожих: 3 человека погибли-1

Неизвестный нанес прохожим ножевые ранения, а затем скрылся. Полиция прибыла на место происшествия, получив жалобу о нарушении общественного порядка в районе. Погибшим было от 20 до 30 лет.

По факту ЧП ведется расследование. Специалисты устанавливают личности жертв. Нападавшего разыскивает полиция.

# Нападение # Фотофакт

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