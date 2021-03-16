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В Лондоне не утихают протесты после похищения и убийства местной жительницы, в которых обвиняют правоохранителя

16 марта 2021 09:36
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Новости Великобритании. В Лондоне не утихают массовые протесты после похищения и убийства местной жительницы, в которых обвиняют правоохранителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Демонстранты уже несколько дней выходят на улицы города, выступая против полицейского произвола.  

В Лондоне не утихают протесты после похищения и убийства местной жительницы, в которых обвиняют правоохранителя-1

Обстановка стала еще напряженнее из-за нового законопроекта, который значительно усложнит проведение уличных митингов и даст полиции больше полномочий.  

Сотни демонстрантов собрались у здания парламента, где проходило обсуждение скандального документа. На фоне жесткого разгона протестующих в ходе акции памяти о погибшей женщине люди возмущены законопроектом.  

В Лондоне не утихают протесты после похищения и убийства местной жительницы, в которых обвиняют правоохранителя-4

Напомним, в минувшие выходные правоохранители, не церемонясь, применяли силу против демонстрантов: вытаскивали из толпы, валили на землю и заковывали в наручники.  

# Акции протеста # Фотофакт

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