В Лондоне не утихают протесты после похищения и убийства местной жительницы, в которых обвиняют правоохранителя

Новости Великобритании. В Лондоне не утихают массовые протесты после похищения и убийства местной жительницы, в которых обвиняют правоохранителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Демонстранты уже несколько дней выходят на улицы города, выступая против полицейского произвола.

Обстановка стала еще напряженнее из-за нового законопроекта, который значительно усложнит проведение уличных митингов и даст полиции больше полномочий. Сотни демонстрантов собрались у здания парламента, где проходило обсуждение скандального документа. На фоне жесткого разгона протестующих в ходе акции памяти о погибшей женщине люди возмущены законопроектом.