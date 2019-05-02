В Лондоне начинаются слушания об экстрадиции Джулианна Ассанжа

Новости мира. Лондон решит судьбу Джулианна Ассанжа. 2 мая в Вестминстерском магистратском суде начнутся слушания об экстрадиции журналиста в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас британские власти ожидают от Штатов предоставления необходимых для экстрадиции документов. Напомним, накануне суд Лондона приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Максимальный срок, который могли присудить Ассанжу, составлял 52 недели.

По словам судьи, Джулианн может рассчитывать на досрочное освобождение, отбыв половину срока, если не совершит дальнейших правонарушений.