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В Лондоне на выставке показали вещи Элвиса Пресли

23 октября 2023 11:48
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Новости Великобритании. От комбинезонов до школьного ежегодника: жизнь американского музыканта Элвисе Пресли давно выставлена напоказ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самая масштабная экспозиция в часть короля рок-н-ролла находится в Штатах. Но теперь возможность заново познакомиться с легендой появилась и у жителей Лондона. Музыкальный путь, семейная жизнь и хобби звезды – более 400 экспонатов расскажут историю знаменитого артиста.

В Лондоне на выставке показали вещи Элвиса Пресли-1

Энджи Марчезе, директор выставки:
Особенностью этой выставки является то, что у нас есть некоторые уникальные вещи Элвиса. Например, статуя Иисуса, проигрыватель. Это все наследие Элвиса. Даже после смерти он продолжает влиять на массовую культуру.

В Лондоне на выставке показали вещи Элвиса Пресли-4

Выставка в Лондоне продлится до начала следующего года. На ней представят не только личные вещи музыканта, но и все, что с ним связано. Например, костюм, который носил актер во время съемок фильма об Элвисе.

# Выставка # Новости Великобритании # Фотофакт

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