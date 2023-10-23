В Лондоне на выставке показали вещи Элвиса Пресли

Новости Великобритании. От комбинезонов до школьного ежегодника: жизнь американского музыканта Элвисе Пресли давно выставлена напоказ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самая масштабная экспозиция в часть короля рок-н-ролла находится в Штатах. Но теперь возможность заново познакомиться с легендой появилась и у жителей Лондона. Музыкальный путь, семейная жизнь и хобби звезды – более 400 экспонатов расскажут историю знаменитого артиста.

Энджи Марчезе, директор выставки:

Особенностью этой выставки является то, что у нас есть некоторые уникальные вещи Элвиса. Например, статуя Иисуса, проигрыватель. Это все наследие Элвиса. Даже после смерти он продолжает влиять на массовую культуру.