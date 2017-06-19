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В Лондоне машина протаранила толпу

19 июня 2017 08:13
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Новости Великобритании. В Лондоне машина протаранила толпу прохожих. По предварительным данным, погиб один человек, 10 получили ранения. Нападение произошло ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фургон наехал на людей, которые выходили из мечети в Финсбери-парке. Некоторые очевидцы сообщали, что из машины выскочил вооруженный ножом мужчина.

В Лондоне машина протаранила толпу-1

Очевидец:
Фургон наехал внезапно, умышленно, просто сбил людей. Один человек оказался под ним. Люди собирались вокруг фургона и им пришлось фактически поднять его, чтобы вытащить этого парня. У него были очень тяжелые ранения.

В Лондоне машина протаранила толпу-3

Водителя задержали сами жители Лондона и передали его полицейским.  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала инцидент у мечети потенциальным терактом.

В Лондоне машина протаранила толпу-5

В Лондоне машина протаранила толпу-7

Напомним, сосем недавно, 3 июня, похожий инцидент произошел на Лондонском мосту. Автомобиль врезался в пешеходов, после чего трое террористов напали на людей. Жертвами теракта тогда стали восемь человек.

# Фотофакт # Авария

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