В Лондоне машина протаранила толпу
Новости Великобритании. В Лондоне машина протаранила толпу прохожих. По предварительным данным, погиб один человек, 10 получили ранения. Нападение произошло ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фургон наехал на людей, которые выходили из мечети в Финсбери-парке. Некоторые очевидцы сообщали, что из машины выскочил вооруженный ножом мужчина.
Очевидец:
Фургон наехал внезапно, умышленно, просто сбил людей. Один человек оказался под ним. Люди собирались вокруг фургона и им пришлось фактически поднять его, чтобы вытащить этого парня. У него были очень тяжелые ранения.
Водителя задержали сами жители Лондона и передали его полицейским. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала инцидент у мечети потенциальным терактом.
Напомним, сосем недавно, 3 июня, похожий инцидент произошел на Лондонском мосту. Автомобиль врезался в пешеходов, после чего трое террористов напали на людей. Жертвами теракта тогда стали восемь человек.