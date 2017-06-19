Новости Великобритании. В Лондоне машина протаранила толпу прохожих. По предварительным данным, погиб один человек, 10 получили ранения. Нападение произошло ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фургон наехал на людей, которые выходили из мечети в Финсбери-парке. Некоторые очевидцы сообщали, что из машины выскочил вооруженный ножом мужчина.

Очевидец:

Фургон наехал внезапно, умышленно, просто сбил людей. Один человек оказался под ним. Люди собирались вокруг фургона и им пришлось фактически поднять его, чтобы вытащить этого парня. У него были очень тяжелые ранения.

Водителя задержали сами жители Лондона и передали его полицейским. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала инцидент у мечети потенциальным терактом.