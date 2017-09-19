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В Лондоне крупный пожар в складских помещениях: жителям советуют не покидать дома и закрыть окна

19 сентября 2017 08:42
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Новости Великобритании. Крупный пожар охватил складские помещения в Лондоне. С огнем пытаются справиться 20 пожарных расчетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лондоне крупный пожар в складских помещениях: жителям советуют не покидать дома и закрыть окна-1

Тушение идет с земли и с воздуха, однако пока безрезультатно. Район Тоттенхэм, где произошло ЧП, заволакивает едким дымом. Местным жителям рекомендовано не покидать дома, плотно закрыть окна и увлажнить помещение. Информации о жертвах не поступало. Причины возгорания неизвестны.

# Пожар

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