В Лондоне каждый четвертый житель до 24 лет не может найти работу: уровень безработицы среди молодежи достиг 16 % – это максимум за более чем десятилетие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в столице 135 тысяч человек младше 25 лет безуспешно ищут работу. Сокращение вакансий в розничной торговле и гостиничном бизнесе усугубило ситуацию. А это совпало с ростом краж в магазинах: в Лондоне их число выросло почти на 20 %, по Англии и Уэльсу – на 5 %. Эксперты связывают ситуацию с избытком свободного времени у молодых людей.