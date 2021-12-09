Новости Великобритании. В Лондоне демонстрации против нового законопроекта переросли в столкновения с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По кадрам, опубликованным в интернете, видно, как во время столкновений офицеры очень жестко выталкивают протестующих из толпы, выкрикивающих лозунги: «Кого ты защищаешь?» и «Кому вы служите?» Точное число арестованных за участие в митинге полиция не сообщает. Сам законопроект, вызвавший столько недовольства, связан с расширением полномочий полиции для пресечения массовых мероприятий.