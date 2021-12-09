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В Лондоне демонстрации против нового законопроекта переросли в столкновения с полицией

09 декабря 2021 12:51
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Новости Великобритании. В Лондоне демонстрации против нового законопроекта переросли в столкновения с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Лондоне демонстрации против нового законопроекта переросли в столкновения с полицией-1

По кадрам, опубликованным в интернете, видно, как во время столкновений офицеры очень жестко выталкивают протестующих из толпы, выкрикивающих лозунги: «Кого ты защищаешь?» и «Кому вы служите?» Точное число арестованных за участие в митинге полиция не сообщает. Сам законопроект, вызвавший столько недовольства, связан с расширением полномочий полиции для пресечения массовых мероприятий.  

# Акции протеста # Фотофакт

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