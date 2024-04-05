В ЛНР задержали студентку, передававшую данные о российских военных

В городе Луганске сотрудниками УФСБ России была задержана студентка, обвиняемая в передаче через Telegram сведений о военнослужащих РФ украинским Вооруженным силам. Об этом пишет РИА Новости.

Студентка, дипломница-отличница по специализации «социология», занималась сбором и пересылкой данных о местонахождении российских подразделений. Она держала связь с Киевом через используемые в Украине каналы Telegram, интересуясь наличием российской военной техники.

Пообщавшись с админами украинского Telegram-канала, она осознала, что сведения, которые она передавала, могут нести угрозу ЛНР. В настоящий момент в отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.