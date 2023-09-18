В Ливии начали расследование причин обрушения плотин в Дерне

Новости Ливии. В Ливии начали расследование причин обрушения плотин, которое привело к катастрофическому наводнению и гибели тысяч людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как стало известно, сооружения не обслуживались на протяжении десятилетий. А бомбардировки НАТО и гражданская война только усугубили ситуацию. Сейчас идет проверка расходования средств нынешней городской администрацией и правительством предыдущего созыва. В прокуратуру вызваны сотрудники Министерства водных ресурсов, а также руководители компаний, которые осуществляли техническое обслуживание плотин.