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В Ливии начали расследование причин обрушения плотин в Дерне

18 сентября 2023 06:11
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Новости Ливии. В Ливии начали расследование причин обрушения плотин, которое привело к катастрофическому наводнению и гибели тысяч людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ливии начали расследование причин обрушения плотин в Дерне-1

Как стало известно, сооружения не обслуживались на протяжении десятилетий. А бомбардировки НАТО и гражданская война только усугубили ситуацию. Сейчас идет проверка расходования средств нынешней городской администрацией и правительством предыдущего созыва. В прокуратуру вызваны сотрудники Министерства водных ресурсов, а также руководители компаний, которые осуществляли техническое обслуживание плотин.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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