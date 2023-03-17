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В Ливии исчезли 2,5 тонны радиоактивного урана

17 марта 2023 07:00
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В Ливии пропали две с половиной тонны радиоактивного урана. Отсутствие десяти бочек с урановым концентратом обнаружили инспекторы МАГАТЭ во время проверки одного из местных полигонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ливии исчезли 2,5 тонны радиоактивного урана-1

Где именно хранился ядерный материал и когда он пропал – неизвестно. В Международном агентстве по атомной энергетике намерены немедленно провести расследование. Все страны – участницы организации уже получили уведомление об исчезновении урана. Инспекторы также подчеркнули, что ситуация представляет серьезный радиационный риск.

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# Международное сотрудничество # Фотофакт

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