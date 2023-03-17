В Ливии исчезли 2,5 тонны радиоактивного урана

В Ливии пропали две с половиной тонны радиоактивного урана. Отсутствие десяти бочек с урановым концентратом обнаружили инспекторы МАГАТЭ во время проверки одного из местных полигонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Где именно хранился ядерный материал и когда он пропал – неизвестно. В Международном агентстве по атомной энергетике намерены немедленно провести расследование. Все страны – участницы организации уже получили уведомление об исчезновении урана. Инспекторы также подчеркнули, что ситуация представляет серьезный радиационный риск.