​В Ливане установили скульптуру из обломков, собранных на месте взрыва в порту

Новости Ливана. В ливанском Бейруте в преддверии годовщины мощного взрыва в порту устанавливают необычную скульптуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25-метровая статуя, получившая название «Жест», состоит из необработанных обломков, собранных на месте трагического происшествия. Автор работы – местный художник. Скульптура представляет собой фигуру человека. Огромная по высоте, но крошечная по сравнению с масштабами потерь и разрушений в городе.

Напомним, 4 августа 2020 года практически половина ливанской столицы буквально за считанные секунды превратилась в руины. В порту взорвалось почти 3 000 тонн аммиачной селитры. Катастрофа унесла жизни более чем 200 жителей. Ранения получили свыше 6 000 человек.