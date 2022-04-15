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В Литву прибыл ещё один батальон армии США. Военные привезли более 100 единиц артиллерийских установок

15 апреля 2022 14:17
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В Литву прибыл еще один батальон армии США. Военные привезли с собой более 100 единиц самоходных крупнокалиберных артиллерийских установок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На территории балтийской республики уже более 1 000 американских солдат. Вильнюс намерен увеличить эту цифру в несколько раз и даже найти деньги на строительство новых военных баз для иностранного контингента.

В Литву прибыл ещё один батальон армии США. Военные привезли более 100 единиц артиллерийских установок-1

Американские военные находятся в Литве с 2014 года для укрепления восточных флангов НАТО. Помимо сухопутных войск, там находятся и американские истребители. Но этого литовским властям показалось мало и они добиваются, чтобы силы НАТО расширили свое присутствие в стране. И, возможно, найдут понимание, так как руководство альянса уже заявило о своих планах разместить дополнительный контингент в странах Балтии.

# Международная политика # Фотофакт

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