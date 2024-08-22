В Литву поступила очередная партия американской военной техники

Как сообщили в Минобороны страны, их будут использовать не только для перевозки солдат. На них установят зенитно-ракетные комплексы малого радиуса действия, которые Вильнюс уже успел закупить у Швеции. Теперь они станут мобильными и могут в считаные часы переместиться из одной точки в другую. А учитывая дальность полета ракет, огневые позиции будут находиться в непосредственной близости от границы с Беларусью. Всего же на вооружение литовской армии поступит более 500 подобных машин. Стоит отметить, что из стран Балтии Литва является самым крупным покупателем вооружения из США. На эти цели Вильнюс уже потратил около 1,5 миллиарда долларов. И это лишь малая часть. На приобретение техники и боеприпасов в течение ближайших двух лет планирует потратить еще почти 3 миллиарда евро.