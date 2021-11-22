В Литве за перевозку мигрантов задержали двух украинцев на машине с польскими номерами

Новости Литвы. В Литве за незаконную перевозку мигрантов задержали двух граждан Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автомобили с польскими номерами были остановлены на автомагистрали. В каждой машине находилось по семь человек.