В Литве за перевозку мигрантов задержали двух украинцев на машине с польскими номерами

Новости Литвы. В Литве за незаконную перевозку мигрантов задержали двух граждан Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автомобили с польскими номерами были остановлены на автомагистрали. В каждой машине находилось по семь человек.
Новости Литвы. В Литве за незаконную перевозку мигрантов задержали двух граждан Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автомобили с польскими номерами были остановлены на автомагистрали. В каждой машине находилось по семь человек.
По литовским законам за попытку нелегального перевоза людей через границу предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до шести лет.
Напомним, мигранты из стран Азии и Африки размещаются в Литве в специальных центрах приема, где ожидают решения о предоставлении убежища. До его вынесения они не имеют права свободно передвигаться по стране.
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