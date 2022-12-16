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В Литве вновь прекратил работу крупнейший завод по выпуску удобрений

16 декабря 2022 08:27
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Новости Литвы. В Литве вновь прекратил работу крупнейший в странах Балтии завод по производству удобрений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве вновь прекратил работу крупнейший завод по выпуску удобрений-1

Как заявили в руководстве, предприятие не справляется с очередным повышением цены на газ, который является одним из главных компонентов в технологическом процессе. Вновь начать выпуск продукции планируется в начале будущего года. При условии, что ситуация изменится.

Завод не первый раз прерывает работу. Первая остановка произошла в начале сентября и продлилась почти два месяца. Причина та же – высокая цена на голубое топливо, что делает литовские удобрения неконкурентоспособными по сравнению с белорусскими или американскими. Цена на газ в Литве растет уже четыре недели подряд, за это время она выросла на 28 % с 108 до 138 евро за мегаватт-час.

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# Экономический кризис # Новости Литвы # Фотофакт

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