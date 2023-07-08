Прямой эфир

В Литве снизились экспорт и импорт товаров из-за антироссийских санкций

08 июля 2023 07:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Литвы. В Литве фиксируют спад экономических показателей. Экспорт товаров снизился на 2,5 %, импорт – почти на 5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве снизились экспорт и импорт товаров из-за антироссийских санкций-1

Об этом рассказало государственное агентство данных балтийской республики. В мае 2023-го экспорт товаров литовского происхождения составил примерно два миллиарда евро, что ниже даже прошлогодних показателей. По данным ведомства, на печальные результаты повлияло уменьшение поставок чугуна и стали, удобрений и древесины. При этом дефицит внешней торговли превысил 400 миллионов евро. Напомним, проблемы с логистикой в Прибалтике начались после введения Западом экономических ограничений в адрес России. Тем не менее страны и сегодня поддерживают санкционное давление на Москву в ущерб собственной экономике.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
США поставит Украине кассетные боеприпасы, против которых выступает генсек ООН
08 июля 2023 07:34

США поставит Украине кассетные боеприпасы, против которых выступает генсек ООН

72% американцев недовольны своим материальным положением. Результаты соцопроса
07 июля 2023 18:34

72% американцев недовольны своим материальным положением. Результаты соцопроса

В Бразилии обрушилось жилое здание. Под обломками оказались около 10 человек
07 июля 2023 18:32

В Бразилии обрушилось жилое здание. Под обломками оказались около 10 человек