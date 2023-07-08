В Литве снизились экспорт и импорт товаров из-за антироссийских санкций

Об этом рассказало государственное агентство данных балтийской республики. В мае 2023-го экспорт товаров литовского происхождения составил примерно два миллиарда евро, что ниже даже прошлогодних показателей. По данным ведомства, на печальные результаты повлияло уменьшение поставок чугуна и стали, удобрений и древесины. При этом дефицит внешней торговли превысил 400 миллионов евро. Напомним, проблемы с логистикой в Прибалтике начались после введения Западом экономических ограничений в адрес России. Тем не менее страны и сегодня поддерживают санкционное давление на Москву в ущерб собственной экономике.