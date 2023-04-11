Прямой эфир

В Литве снижается покупательская способность населения

11 апреля 2023 18:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Литвы. В Литве снижается покупательская способность населения. Эксперты отмечают: цены в стране растут значительно быстрее зарплат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве снижается покупательская способность населения-1

Причем выделить конкретную категорию товаров, стоимость на которые все время растет, нельзя. Как правило, подорожание носит всеобъемлющий характер и охватывает как промышленную, так и продуктовую продукцию. Пошатнувшаяся экономика страны затронула и бедных, и богатых литовцев: последствия неграмотной финансовой политики властей ощутили на себе все слои населения.

# Кризис в ЕС # Новости Литвы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дефицит лекарств в Германии: нет даже сиропов от кашля
11 апреля 2023 18:00

Дефицит лекарств в Германии: нет даже сиропов от кашля

В США начались масштабные учения по ядерному сдерживанию
11 апреля 2023 17:59

В США начались масштабные учения по ядерному сдерживанию

От вооружения до финансов: что намерена контролировать Варшава в Украине?
11 апреля 2023 17:50

От вооружения до финансов: что намерена контролировать Варшава в Украине?