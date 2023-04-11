В Литве снижается покупательская способность населения

Причем выделить конкретную категорию товаров, стоимость на которые все время растет, нельзя. Как правило, подорожание носит всеобъемлющий характер и охватывает как промышленную, так и продуктовую продукцию. Пошатнувшаяся экономика страны затронула и бедных, и богатых литовцев: последствия неграмотной финансовой политики властей ощутили на себе все слои населения.