В Литве растёт уровень безработицы среди молодёжи. Сейчас он составляет 28%

Новости Литвы. Без малого 28 % составляет уровень безработицы среди литовской молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о гражданах в возрасте до 25 лет. И без того высокий показатель продолжает расти из-за карантинных ограничений.

Деловая активность в стране сворачивается. В первую очередь это касается сферы услуг, где и была задействована значительная доля молодых людей. За год безработица в Литве увеличилась почти в два раза.