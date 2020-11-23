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В Литве растёт уровень безработицы среди молодёжи. Сейчас он составляет 28%

23 ноября 2020 12:09
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Новости Литвы. Без малого 28 % составляет уровень безработицы среди литовской молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о гражданах в возрасте до 25 лет. И без того высокий показатель продолжает расти из-за карантинных ограничений.

В Литве растёт уровень безработицы среди молодёжи. Сейчас он составляет 28%-1

Деловая активность в стране сворачивается. В первую очередь это касается сферы услуг, где и была задействована значительная доля молодых людей. За год безработица в Литве увеличилась почти в два раза.

В Литве растёт уровень безработицы среди молодёжи. Сейчас он составляет 28%-4

Стоит отметить, средний показатель безработицы среди молодежи по Евросоюзу составляет чуть более 17 %.

# Коронавирус # Фотофакт

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