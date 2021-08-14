В Литве растёт рейтинг партий, которые никак не связаны с происходящим в стране негативом

Новости Литвы. После недавних беспорядков в Вильнюсе произошла смена политических симпатий литовцев. Растет рейтинг партий, которые никак не связаны с происходящим в стране негативом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным агентства Vilmorus, на первое место вышли социал-демократы. Они обошли Союз крестьян и зеленых. По результатам опроса, если бы выборы состоялись в воскресенье, за социал-демократов проголосовали бы почти 16 % респондентов, а вот за правящую партию консерваторов – лишь 13 % избирателей. Их критикуют за подходы в вакцинации и за миграционную политику.