В Литве прошла массовая акция протеста представителей сферы культуры

Массовая акция протеста прошла у Вильнюсского кафедрального собора. На площади собрались около 10 тысяч представителей культуры. Они выступают против допуска партии «Заря Немана» в Минкульт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению собравшихся, это объединение представляет угрозу для свободного развития искусства. Лидеров «Зари Немана» обвиняют в антисемитских высказываниях и подрыве исторической памяти.

Независимость Литвы рождали музыканты, философы, мыслители. И сегодня именно эти люди опять выходят на площадь, потому что считают, что время для молчания кончилось. Те, кто сейчас приходят к власти, ведут страну в хаос.

Отметим, после смены литовского премьера и правительства в августе 2025 года, партия «Заря Немана» вошла в правящую коалицию и получила право претендовать на один из министерских постов. Именно распределение портфелей стало предпосылкой к тому, что партийцам предложили контролировать Минкульт.