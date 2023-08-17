В Литве проходят военные учения «Свирепый волк – 2023»

Новости Литвы. В Литве проходят военные учения «Свирепый волк». Кроме полигонов, тренировки проведут в непосредственной близости от населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В маневрах задействованы около 400 солдат: профессиональные военные, боевая группа батальона передовых сил НАТО, срочники и ополченцы. А также 100 единиц техники. Закончатся учения через 10 дней боевыми стрельбами на одном из крупнейших полигонов Литвы.