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В Литве проходят военные учения «Свирепый волк – 2023»

17 августа 2023 06:13
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Новости Литвы. В Литве проходят военные учения «Свирепый волк». Кроме полигонов, тренировки проведут в непосредственной близости от населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве проходят военные учения «Свирепый волк – 2023»-1

В маневрах задействованы около 400 солдат: профессиональные военные, боевая группа батальона передовых сил НАТО, срочники и ополченцы. А также 100 единиц техники. Закончатся учения через 10 дней боевыми стрельбами на одном из крупнейших полигонов Литвы.

# Военные учения # Новости Литвы # Фотофакт

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