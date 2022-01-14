В Литве продолжают подсчитывать убытки от санкций против «Беларуськалия». Счёт может идти на миллиарды долларов

Вильнюс продолжает подсчитывать убытки от санкций против «Беларуськалия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предельно ясно: расторжение договора между «Литовскими железными дорогами» с поставщиком калия обойдется в миллионы долларов.

Но счет может идти и на миллиарды – с учетом судебных тяжб с Беларусью и третьими странами, которые не получат груз, убытков самих железных дорог и портов. Очевидно, что произойдет сокращение сотен рабочих мест, что приведет к социальному напряжению.