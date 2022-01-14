Прямой эфир

В Литве продолжают подсчитывать убытки от санкций против «Беларуськалия». Счёт может идти на миллиарды долларов

14 января 2022 08:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вильнюс продолжает подсчитывать убытки от санкций против «Беларуськалия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предельно ясно: расторжение договора между «Литовскими железными дорогами» с поставщиком калия обойдется в миллионы долларов.  

В Литве продолжают подсчитывать убытки от санкций против «Беларуськалия». Счёт может идти на миллиарды долларов-1

Но счет может идти и на миллиарды – с учетом судебных тяжб с Беларусью и третьими странами, которые не получат груз, убытков самих железных дорог и портов. Очевидно, что произойдет сокращение сотен рабочих мест, что приведет к социальному напряжению.  

Дмитрий Песков: Россия не бросит Беларусь в случае прекращения транзита калия через литовскую территорию. Читайте здесь.

# Санкции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Генпрокуратура Казахстана возбудила 494 уголовных дела после беспорядков и терактов в Алматы
14 января 2022 07:14

Генпрокуратура Казахстана возбудила 494 уголовных дела после беспорядков и терактов в Алматы

Работали на высоте более 380 метров. В Китае построили самую высокую в мире опору линии электропередачи
14 января 2022 07:00

Работали на высоте более 380 метров. В Китае построили самую высокую в мире опору линии электропередачи

Учёные открыли ген, который отвечает за тяжесть заболевания коронавирусом
14 января 2022 06:11

Учёные открыли ген, который отвечает за тяжесть заболевания коронавирусом