В Литве признали качество среднего образования плачевным. Это заявление прозвучало на фоне дискуссий о слишком высоком пороге сдачи экзаменов и решении властей добавить 10 баллов почти ко всем результатам выпускников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высший административный суд страны уже признал такое распоряжение противоречащим закону. При этом подобные меры лишь отвлекают от реальной проблемы – ухудшения учебного процесса, из-за которого выпускники в итоге не добирают баллы. В Министерство образования передан план реформы, однако пока серьезных шагов по его реализации не предпринято.