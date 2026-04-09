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В Литве признали качество среднего образования плачевным

09 апреля 2026 06:12
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В Литве признали качество среднего образования плачевным. Это заявление прозвучало на фоне дискуссий о слишком высоком пороге сдачи экзаменов и решении властей добавить 10 баллов почти ко всем результатам выпускников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высший административный суд страны уже признал такое распоряжение противоречащим закону. При этом подобные меры лишь отвлекают от реальной проблемы – ухудшения учебного процесса, из-за которого выпускники в итоге не добирают баллы. В Министерство образования передан план реформы, однако пока серьезных шагов по его реализации не предпринято.

В Литве растет уровень потребления наркотиков среди молодежи.

# Международная политика

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