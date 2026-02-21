Прямой эфир

В Литве предложили ограничить доступ к соцсетям для детей младше 16 лет

21 февраля 2026 10:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

У Літве мясцовыя палітыкі вырашылі забіць адразу двух зайцоў: абараніць дзяцей ад шкоднага ўплыву сацсетак і паправіць дэмаграфічную сітуацыю. Дэпутаты прапанавалі абмежаваць доступ да сацыяльных сетак для падлеткаў малодшых за 16 гадоў, а таксама абавязаць платформы па-сапраўднаму правяраць узрост, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

В Литве предложили ограничить доступ к соцсетям для детей младше 16 лет-2

Ідэя, дарэчы, не новая. Раней за падобныя абмежаванні ўжо выказаліся Францыя, Славенія, Вялікабрытанія, Фінляндыя, Партугалія і іншыя. Першай жа краінай, якая рашылася на такі крок, стала Аўстралія. Але літоўскія эканамісты пайшлі далей. Яны мяркуюць, што калі згаснуць экраны гаджэтаў, тады само па сабе прыйдзе дэмаграфічнае шчасце. Маўляў, цяпер не хапае камунікацыі, таму трэба проста адключаць інтэрнет увечары, ці на выхадных. Тады моладзь, пазбавіўшыся спакусаў, пераключыцца на інтымныя справы. І вось зноў у прыбалтыйскіх палітыкаў усё круціцца вакол выключальніка. Цікава, што на сапраўдныя стымулы, такія як павелічэнне дзіцячых субсідый ці будаўніцтва новых садкоў у Літве ўжо даўно махнулі рукой.

# Новости Литвы

Другие новости рубрики

Все новости
Зеленский: США, как и РФ, требуют от Украины уйти из Донбасса
21 февраля 2026 10:19

Зеленский: США, как и РФ, требуют от Украины уйти из Донбасса

Наёмник из Бразилии умер в Харьковской области из-за издевательств командования ВСУ
21 февраля 2026 10:04

Наёмник из Бразилии умер в Харьковской области из-за издевательств командования ВСУ

Аналитик Кошкович: Венгрия способна уничтожить Киев за три недели
21 февраля 2026 09:45

Аналитик Кошкович: Венгрия способна уничтожить Киев за три недели