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В Литве построят два полигона вопреки несогласию местных жителей

19 июля 2024 12:05
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В Литве построят два полигона вопреки несогласию местных жителей. Граждане этой прибалтийской республики обвиняют власти в желании втянуть страну в войну, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве построят два полигона вопреки несогласию местных жителей-1

Люди препятствуют строительству новых военных площадок из-за их близкого расположения к жилым домам. Для разрешения ситуации представители Минобороны встретились с местными жителями, но не смогли убедить их в безобидности полигонов. В ответ литовцы предложили чиновникам строить стрельбища у своих домов и обвинили их в том, они хотят превратить страну в полигон. Но возмущения и несогласие явно не станут преградой для властей. Вильнюс пока не планируют сворачивать свои планы, поскольку собственные военные амбиции уже давно стоят выше, чем благополучие собственных граждан.

# Международная политика

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