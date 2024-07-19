Люди препятствуют строительству новых военных площадок из-за их близкого расположения к жилым домам. Для разрешения ситуации представители Минобороны встретились с местными жителями, но не смогли убедить их в безобидности полигонов. В ответ литовцы предложили чиновникам строить стрельбища у своих домов и обвинили их в том, они хотят превратить страну в полигон. Но возмущения и несогласие явно не станут преградой для властей. Вильнюс пока не планируют сворачивать свои планы, поскольку собственные военные амбиции уже давно стоят выше, чем благополучие собственных граждан.