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В Литве опять остановился крупнейший завод по выпуску удобрений

27 февраля 2023 14:20
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Новости Литвы. В Литве вновь прекратил работу крупнейший в стране завод по выпуску удобрений. В руководстве предприятия пояснили, что причиной стало отсутствие сырья, и когда оно появится никто сказать не может, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве опять остановился крупнейший завод по выпуску удобрений-1

Только в прошлом году завод останавливался несколько раз, потеряв 150 миллионов долларов прибыли. При этом там добавили, что постоянные приостановки и запуски производства обходятся очень дорого. В руководстве завода уже не скрывают пессимизма, говоря о перспективах. В конце концов предприятие закроется из-за нехватки средств и это вопрос времени.

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# Экономический кризис # Новости Литвы # Фотофакт

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