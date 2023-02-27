В Литве опять остановился крупнейший завод по выпуску удобрений

Новости Литвы. В Литве вновь прекратил работу крупнейший в стране завод по выпуску удобрений. В руководстве предприятия пояснили, что причиной стало отсутствие сырья, и когда оно появится никто сказать не может, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в прошлом году завод останавливался несколько раз, потеряв 150 миллионов долларов прибыли. При этом там добавили, что постоянные приостановки и запуски производства обходятся очень дорого. В руководстве завода уже не скрывают пессимизма, говоря о перспективах. В конце концов предприятие закроется из-за нехватки средств и это вопрос времени.