Литва продолжает видеть мнимую угрозу с востока буквально во всем. Так, на защиту лесов бок о бок с армией встанут простые охотники. По словам министра обороны этой страны, они якобы лучше всех умеют справляться с оружием и ориентироваться на местности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как оказалось, их ежегодно привлекают к учениям на полигоне НАТО вблизи белорусской границы. Помимо этого, к военным тренировкам подключат и торговцев, которые в случае нападения смогут обеспечить население всем необходимым продовольствием. В Министерстве обороны, конечно, уверяют, что это все серьезно, и они «разыгрывают сценарии очень детализировано», изучая украинский опыт. Однако все эти действия лишь подтверждают то, в каком плачевном состоянии находится литовская армия. Так, согласно последним данным, 92 % процента военнообязанных страны проигнорировали возобновленный призыв в армию.