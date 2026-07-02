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В Литве обсуждают возможность размещения в стране ядерного оружия

02 июля 2026 11:04
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Литва намерена обзавестись ядерным оружием. Об этом заявил министр обороны Робертас Каунас. По его словам военное ведомство уже начало обсуждение вопроса об исключении из Конституции статьи, которая запрещает присутствие на территории страны вооружений массового уничтожения, в том числе атомных боезарядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве обсуждают возможность размещения в стране ядерного оружия-2

По мнению властей, отмена ограничения позволит усилить региональную и коллективную безопасность НАТО. Кроме того, это даст Литве дополнительные возможности для размещения у себя дополнительных сил альянса в рамках совместных оборонительных планов. 

В Литве обсуждают возможность размещения в стране ядерного оружия-4

Робертас Каунас, министр обороны Литвы:
Литва является практически единственным государством-участником Североатлантического альянса, где действует столь жесткое ограничение. НАТО обладает собственными ядерными силами, которые используются как для оборонительных целей, так и для стратегического сдерживания, и текущий запрет не дает нам возможности в полной мере использовать оборонный потенциал Альянса, поэтому я поддерживаю отмену соответствующей статьи Конституции.

Напомним, что в начале этой недели, с аналогичным предложением выступил и новоназначенный литовский премьер-министр Миндаугас Синкявичюс. Он считает, что пересмотр положений Конституции продиктован не военными, а скорее политическими соображениями, назвав действующий запрет пережитком.  

# Новости Литвы

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