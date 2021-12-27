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В Литве обсудили поправки к закону по вопросу беженцев. К чему может привести такая политика государства?

27 декабря 2021 20:04
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Новости Литвы. Заложником своей же миграционной политики может стать еще одна страна Евросоюза. Речь о Литве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом случае она, как и Польша, не спешит прислушиваться к международным конвенциям.  

В Литве обсудили поправки к закону по вопросу беженцев. К чему может привести такая политика государства?-1

Юлия Алексеюк, СТВ:  
А как просить помощи, так сразу к Европе. Впрочем, может, это все часть огромного плана, результатом которого будет создание совершенных норм. А пока ущемление прав беженцев на законодательном уровне ведет Литву к международной изоляции. Вернуться в зону комфорта там попытались за счет поправок к закону, которые обсуждались на Сейме накануне Рождества. Однако, по мнению литовских же экспертов, ситуацию это не то что не спасет, но и усугубит. Обеспокоенность выразили ООН и другие международные организации. Впрочем, Литве давно все равно на какие-то общепринятые конвенции по защите прав мигрантов.  

# Международная политика # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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