Прямой эфир

В Литве начнут действовать «паспорта возможностей». Без них нельзя посещать общественные места

12 сентября 2021 16:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Литвы. В Литве с 13 сентября начнут действовать «паспорта возможностей», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Приложение, в котором можно получить QR-код для посещения общественных мест только при наличии свидетельства о вакцинации или антител.

В Литве начнут действовать «паспорта возможностей». Без них нельзя посещать общественные места-1

На фоне этого на минувшей неделе в Вильнюсе прошли многотысячные митинги против ковид-ограничений. Жители без «паспорта возможностей» не смогут посещать крупные магазины, массовые мероприятия, салоны красоты, тренажерные залы и прочие учреждения.

В Литве начнут действовать «паспорта возможностей». Без них нельзя посещать общественные места-4

Обратиться к медикам непривитые граждане могут только при наличии отрицательного ПЦР-теста. Многие литовцы уверены: введение ковид-паспортов не что иное, как насилие и деление граждан.

Вполне ожидаемо мирные демонстрации в Литве переросли в стычки с полицией. Несколько человек на неделе задержаны, причем весьма жестко. Но говоря языком западной демократии – это, конечно, другое. Дальше кадры, как говорится, без комментариев.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В аэропорту Кабула восстанавливают авиасообщение. Одними из первых туда прилетели сотрудники ООН, и вот зачем
12 сентября 2021 14:31

В аэропорту Кабула восстанавливают авиасообщение. Одними из первых туда прилетели сотрудники ООН, и вот зачем

В Париже протестующие против коронавирусных ограничений закидали полицейских петардами
12 сентября 2021 14:26

В Париже протестующие против коронавирусных ограничений закидали полицейских петардами

На кинофестивале в Венеции главный приз завоевал фильм «Событие»
12 сентября 2021 12:53

На кинофестивале в Венеции главный приз завоевал фильм «Событие»