В Литве начнут действовать «паспорта возможностей». Без них нельзя посещать общественные места

Новости Литвы. В Литве с 13 сентября начнут действовать «паспорта возможностей», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Приложение, в котором можно получить QR-код для посещения общественных мест только при наличии свидетельства о вакцинации или антител.

На фоне этого на минувшей неделе в Вильнюсе прошли многотысячные митинги против ковид-ограничений. Жители без «паспорта возможностей» не смогут посещать крупные магазины, массовые мероприятия, салоны красоты, тренажерные залы и прочие учреждения.

Обратиться к медикам непривитые граждане могут только при наличии отрицательного ПЦР-теста. Многие литовцы уверены: введение ковид-паспортов не что иное, как насилие и деление граждан.

Вполне ожидаемо мирные демонстрации в Литве переросли в стычки с полицией. Несколько человек на неделе задержаны, причем весьма жестко. Но говоря языком западной демократии – это, конечно, другое. Дальше кадры, как говорится, без комментариев.