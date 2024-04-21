В Литве начинаются масштабные военные учения НАТО

Запад продолжает накалять обстановку у наших границ. Военные НАТО 21 апреля начинают очередные учения в Литве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маневры продлятся до конца следующей недели, в них примут участие около 1,5 тысячи служащих из Литвы, Польши, Португалии и США, а также двести единиц техники.

Планируется отработать план обороны Сувалкского коридора – одного из самых уязвимых мест Альянса. И это не последние учения в регионе – в мае американские и литовские артиллеристы проведут боевые стрельбы в рамках совместных сборов. Все это только часть масштабных учений НАТО «Стойкий защитник», крупнейших маневров со времен холодной войны. Военнослужащие отрабатывают защиту стратегических объектов на территории Европы, а также северной Атлантики. Всего в них примут участие около 100 тысяч солдат и более 1 000 единиц боевой техники.