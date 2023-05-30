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В Литве начались международные учения военных добровольцев

30 мая 2023 20:16
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В Литве стартовали международные учения военных добровольцев. Как сообщили в минобороны прибалтийской республики, маневры призваны повысить боеготовность подразделений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Литве начались международные учения военных добровольцев-1

Так, ожидается, что в ходе тренировок пройдет и отработка реальных боевых действий. Присоединятся к учениям британские военнослужащие, подразделения американской нацгвардии, солдаты норвежского ополчения и польской теробороны. Продлятся маневры до 4 июня.  

# Международная политика # Новости Литвы # Фотофакт

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