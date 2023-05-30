В Литве начались международные учения военных добровольцев

В Литве стартовали международные учения военных добровольцев. Как сообщили в минобороны прибалтийской республики, маневры призваны повысить боеготовность подразделений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, ожидается, что в ходе тренировок пройдет и отработка реальных боевых действий. Присоединятся к учениям британские военнослужащие, подразделения американской нацгвардии, солдаты норвежского ополчения и польской теробороны. Продлятся маневры до 4 июня.