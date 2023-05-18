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В Литве могут отказаться от компенсации за электричество – это может сэкономить 55 млн евро

18 мая 2023 19:35
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Новости Литвы. В Литве предлагают отменить компенсацию за электричество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Литве могут отказаться от компенсации за электричество – это может сэкономить 55 млн евро-1

Нововведение может вступить в силу уже в июле, объявили в Министерстве энергетики страны. Официальные причины подобного решения не называются. В любом случае предложение еще будет рассмотрено правительством. Однако вероятным поводом для отмены компенсации стали растущие расходы государства. Наигравшись в благотворителей, в Литве решили сэкономить на людях почти 55 миллионов евро. Так куда привычнее. 

# Экономический кризис # Новости Литвы # Фотофакт

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