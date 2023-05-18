В Литве могут отказаться от компенсации за электричество – это может сэкономить 55 млн евро

Нововведение может вступить в силу уже в июле, объявили в Министерстве энергетики страны. Официальные причины подобного решения не называются. В любом случае предложение еще будет рассмотрено правительством. Однако вероятным поводом для отмены компенсации стали растущие расходы государства. Наигравшись в благотворителей, в Литве решили сэкономить на людях почти 55 миллионов евро. Так куда привычнее.