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В Литве инфляция за август составила 15% – Минфин прогнозирует сокращение ВВП

16 сентября 2023 16:55
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Среднегодовая инфляция в Литве за август составила почти 15 %. При этом Минфин прогнозирует сокращение ВВП страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве инфляция за август составила 15% – Минфин прогнозирует сокращение ВВП -1

Как утверждают эксперты, происходящее в экономике сегодня – отголосок антироссийских санкций. Цены выросли на многие категории товаров. В республике подорожали продукты питания. Заметно – мясо, хлеб и овощи. Дорого также иметь свой автомобиль. Не только из-за цен на сами машины, недешевым также стало обслуживание. Впрочем, увеличилась стоимость сразу ряда услуг.

# Экономический кризис # Фотофакт

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