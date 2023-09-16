В Литве инфляция за август составила 15% – Минфин прогнозирует сокращение ВВП

Среднегодовая инфляция в Литве за август составила почти 15 %. При этом Минфин прогнозирует сокращение ВВП страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как утверждают эксперты, происходящее в экономике сегодня – отголосок антироссийских санкций. Цены выросли на многие категории товаров. В республике подорожали продукты питания. Заметно – мясо, хлеб и овощи. Дорого также иметь свой автомобиль. Не только из-за цен на сами машины, недешевым также стало обслуживание. Впрочем, увеличилась стоимость сразу ряда услуг.